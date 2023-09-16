Костомаров рассказал, что испытал внутренний восторг и гордость после победы на Олимпиаде

Фигурист стал олимпийским чемпионом в 2006 году в дуэте с Татьяной Навкой

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Исполнение гимна России во время церемонии награждения на Олимпийских играх пробудило в Романе Костомарове чувства гордости и внутреннего восторга. Об этом он рассказал в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Костомаров стал олимпийским чемпионом в 2006 году в дуэте с Татьяной Навкой.

"Когда я вообще что-то яркое испытываю, у меня идут мурашки, - сказал 46-летний Костомаров. - Когда играет гимн и стоишь на пьедестале, то идут мурашки по всему телу. Внутренний восторг и какая-то гордость, глубокий выдох за годы, за проделанную работу. Какое-то самоудовлетворение, но в то же время огромное опустошение. Ты выжат как лимон. Это эйфория, но в то же время ты пустой. Вроде и счастлив, но ни руки, ни ноги не поднимаются. Именно то чувство, которое хотелось бы испытать на пьедестале, когда играет гимн и на шее золотая олимпийская медаль... Вот его я испытал где-то через две недели, когда приехали в Москву на какое-то вручение. Я уже остывший, выступаю в шоу на расслабончике".

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. 6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.

22 августа Костомаров впервые после болезни, повлекшей ампутацию стоп, появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера его супруги Оксаны Домниной.