Худайбердиева и Базин прокомментировали тенденцию к распаду российских танцевальных дуэтов

В межсезонье распалось несколько дуэтов, в том числе прекратили сотрудничество победители финала Гран-при России 2023 года Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Переход к новому тренеру позволил выступающим в танцах на льду Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину обрести мотивацию и эмоциональное спокойствие, однако их пример нельзя рассматривать в контексте изменений в других российских дуэтах. Об этом фигуристы рассказали журналистам во время контрольных прокатов сборной России.

"Желательно кататься друг с другом всю карьеру, - сказал Базин. - Но всю карьеру не получается, мы один раз поменялись и все. Про других у них и спрашивайте. Мы сменили тренера? Благодаря этому мы получили мотивацию, моральное и эмоциональное спокойствие, которое нам нужно было".

"Мы сами не знаем, - ответила Худайбердиева на вопрос о распаде нескольких танцевальных дуэтов. - Если вы думаете, что мы знаем что-то до вас, то это не так - мы все новости узнаем из телеграм-каналов".

В межсезонье было объявлено о распаде нескольких танцевальных дуэтов, в том числе победителей финала Гран-при России 2023 года Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.