Фигуристы Степанова и Букин оценили свой первый прокат после полуторагодичного перерыва

Степанова после Олимпийских игр 2022 года в Пекине уходила в декрет

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Первое за полтора года выступление многократных призеров чемпионатов Европы в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина получилось нервозным, но доставило массу удовольствия. Об этом фигуристы рассказали журналистам во время контрольных прокатов сборной России.

"Ощущения невероятные, - сказал Букин. - Сколько эмоций! Мы соскучились - по вам, по зрителям, по всему. Если вы очень по кому-то скучали и увидели его, то вам сразу хочется его обнять".

"Сто процентов было нервозно, - добавил он. - Это "Мегаспорт", это теплый зритель, которого всегда хочешь радовать. Это большая ответственность".

Степанова после Олимпийских игр 2022 года в Пекине уходила в декрет. "Мы действительно нервничали, - подтвердила Степанова. - Был долгий перерыв. Мы правда соскучились".

Также дуэт назвал причину возвращения в фигурное катание. "Вы любите свое дело? Мы уверены в том, что любим свое дело. Мы хотим вернуться, выступать, потому что обожаем свое дело", - сказал Букин.