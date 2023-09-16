Фигуристка Хромых поделилась эмоциями от первого проката после восстановления от травмы

Прошлый сезон спортсменка пропустила, так как сильно повредило сухожилие на руке

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Майя Хромых находится в шоке от того, что ей удалось продемонстрировать свою программу после годичного перерыва, вызванного тяжелой травмой. Об этом она рассказала журналистам на контрольных прокатах сборной России в Москве.

Хромых в 2022 году сильно порезала сухожилия на руке, что не позволило ей выступить в прошлом сезоне.

"Сегодня, в данную секунду, не очень понимаю, что происходит, - сказала Хромых. - В шоке, что это случилось, очень этого хотела. Можно назвать одним из самых важных дней в моей жизни? Думаю, да".

"Еще неделю назад мне было очень страшно, но я сказала себе: я слишком много работала, чтобы вернуться. Цель? Доехать до соревнований", - отметила 17-летняя фигуристка.

Хромых сообщила, что короткую программу на новый сезон ей поставили год назад. "Было несколько вариантов, решили оставить эту - мне очень нравится эта программа, - сказала она.