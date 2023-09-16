Валиева поблагодарила Тутберидзе за оригинальную короткую программу

В субботу фигуристка выступила на контрольных прокатах под музыку из на песню из фильма "50 оттенков серого"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева благодарна тренерскому штабу во главе с Этери Тутберидзе за постановку оригинальной короткой программы. Об этом она рассказала журналистам во время контрольных прокатов сборной России в Москве.

"Я усложняю себе жизнь, - сказала Валиева о программе. - Хочется сказать спасибо тренерам, которые меня услышали, сделали что-то интересное, чего у меня не было. Тут усложнение образа - лирику мне катать легче. Что касается усложнения контента, то я этим усложняю себе жизнь".

Короткая программа фигуристки поставлена на песню из кинофильма "50 оттенков серого". "Красный цвет? Это из названия песни, там про красный. Про текст опустим, сосредоточимся на цвете. Никакого смысла в это я не вкладываю, хочу быть максимально пластичной. Моя цель заключается в том, чтобы это не выглядело вульгарно", - отметила Валиева.