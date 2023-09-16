Фигуристка Валиева рассказала, что поздно приступила к тренировкам из-за разрыва сетчатки

Спортсменка рассказала, что ей пришлось в экстренном порядке менять каскад

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева приступила к тренировкам 6 сентября, так как перенесла операцию из-за разрыва сетчатки. Об этом она рассказала журналистам.

"Я очень хорошо готовилась, очень хотела войти в сезон с четверным, по крайней мере, его восстановить, но 16 августа была диспансеризация, где мне сказали, что у меня разрыв сетчатки. Нужно было делать лазерную коагуляцию, две недели без поворотов. Потом была повторная коагуляция. Из-за множества погрешностей полностью начала тренироваться 6 сентября", - сказала Валиева.

"В экстренном порядке я поменяла каскад, попыталась максимально вкатать, насколько можно. В произвольной за 10 дней это сложнее. Безумно рада, что удалось показать то, что получилось", - добавила фигуристка.