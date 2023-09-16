16 сентября, 13:24
Фигурное катание

Фигуристка Акатьева заявила, что травма не должна помешать отстоять титул чемпионки России

Софья Сандурская/ ТАСС
Софья Акатьева
© Софья Сандурская/ ТАСС

Спортсменка выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России, которые проходят в Москве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Софья Акатьева рассчитывает, что травма не должна помешать ей отстоять звание чемпионки России по фигурному катанию в предстоящем сезоне. Об этом она рассказала журналистам во время контрольных прокатов сборной России в Москве.

"Хочется восстановиться поскорее после травмы, - сказала Акатьева. - Я намерена показывать результаты, подтвердить титул [чемпионки России], чтобы не делать шагов назад. Держаться на хорошем уровне".

Говоря о своей короткой программе, фигуристка отметила, что исполняет роль "девушки, которая танцует на балу". "Это интеллигентная и красивая программа. Интересно и немножко сложно", - рассказала она. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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