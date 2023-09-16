Фигуристка Горбачева рассказала, что не переживает по поводу своего исчезновения в августе

Спортсменка отметила, что была готова к повышенному вниманию

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Алина Горбачева была готова к повышенному вниманию со стороны СМИ после ситуации с ее исчезновением, сейчас спортсменка не переживает по этому поводу. Об этом она рассказала журналистам.

"Ситуация с исчезновением? Я была готова к повышенному вниманию и уже не переживаю по этому поводу. У нас с тренером очень теплые отношения, мне очень помогает ее поддержка. Что касается целей на сезон, я не люблю об этом говорить, у нас с тренером есть свои цели, может, нам удастся их достичь", - сказала Горбачева.

Вечером 28 августа Горбачева не вернулась домой после тренировки, по факту исчезновения спортсменки было возбуждено уголовное дело, в ее поисках были задействованы спасатели, сотрудники Следственного комитета России, прокуратуры и волонтеры. Полицейские нашли девочку в кинотеатре одного из торговых центров на следующий день. Горбачева извинилась за свое исчезновение и заявила, что находится дома с тренером и матерью. Она отметила, что ее побег не связан с фигурным катанием.

Горбачева занимается под руководством Софьи Федченко. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны среди юниорок. На чемпионате России она заняла девятое место.