Туктамышева заявила, что фигуристы должны быть защищены от жестокого обращения тренеров

Спортсменка отметила, что было бы неплохо, если бы дети могли обращаться за помощью

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Фигуристы в России должны быть защищены от жесткого обращения тренеров и иметь возможность при необходимости обратиться за помощью. Такое мнение журналистам высказала чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

"Бывают тренеры, которые жестко обращаются с детьми, - сказала Туктамышева, которая всю карьеру тренируется у Алексея Мишина. - Но я сама через это не проходила, и на моих глазах этого не происходило. Если я такое увижу, молчать точно не стану".

"Было бы неплохо, чтобы дети могли обращаться за помощью. Они беззащитны, хочется, чтобы они чувствовали себя защищенными. Если кто-то, не дай боже, прикладывает силу, нужно, чтобы он мог куда-то обратиться", - добавила 26-летняя фигуристка.