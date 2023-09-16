В РФС надеются, что судья Опейкина подтвердит свою квалификацию в матче Лиги наций

Российская бригада арбитров назначена на матч между женскими сборными Армении и Казахстана

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев выразил надежду на то, что судья Вера Опейкина подтвердит свою квалификацию в матче женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана. Об этом он рассказал журналистам.

Российская бригада арбитров во главе с Опейкиной обслужит матч, который пройдет 26 сентября в армянском Армавире.

"Хорошо отреагировали и относимся к назначению Веры Опейкиной. Надеемся, что она подтвердит качество, тоже проходила сборы. Про другие назначения российских арбитров мне неизвестно", - сказал Каманцев.

Опейкина уже судила матч второго раунда "пути регионов" Фонбет-Кубка России между "Чертаново" и кировским "Динамо". "Качеством своей работы и физической готовностью она подтвердила свою готовность. Вера справится - она в России много где была, куда бы ее ни назначили, она самостоятельно везде справиться и отработает качественно", - подчеркнул Каманцев.

Он отметил, что пока рано говорить о назначении Опейкиной на матчи Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Там другая система, там же списки РПЛ, дорогу к этому нужно пройти, и надеюсь, что Вера ее пройдет. Но она еще в Первой лиге не судила, про РПЛ рано говорить. Матч кубка - это такой бонус", - пояснил Каманцев.