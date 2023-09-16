Осинькин считает, что футболисту Рассказову не хватало опыта для игры в "Спартаке"

Игрок перешел в самарскую команду в январе, в текущем сезоне чемпионата России он в восьми матчах забил два мяча и сделал три голевые передачи

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Футболисту самарских "Крыльев Советов" Николаю Рассказову не хватало опыта для более стабильного выступления за московский "Спартак". Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин.

Рассказов перешел в "Крылья Советов" из "Спартака" в январе этого года. За красно-белых он выступал с 2017 года. В восьми матчах текущего сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) Рассказов забил два мяча и сделал три голевые передачи.

"Играть в больших клубах нелегко, как кажется, в "Спартаке" он был молод, не хватало опыта. Он не смог зацепиться за место в "Спартаке", и тут мы пришли со своим предложением. Ему нужно просто поиграть в футбол, мастерство у него есть, а ошибки совершают все. Он у нас играет на нескольких позициях, не все игры были удачными, как сегодня, но сейчас появилась стабильность", - отметил Осинькин.

В матче восьмого тура РПЛ "Крылья Советов" на выезде сыграли вничью с московским ЦСКА (2:2). "Вести 2:0, иметь преимущество в игрока и сыграть вничью - это, конечно, негатив. Мы много позволили сопернику, а когда захотели спасти матч, нам не хватило скамейки. Скомканная вторая половина второго тайма в нашем исполнении", - сказал Осинькин.

В составе "Крыльев Советов" дебютировал арендованный у ЦСКА Егор Ушаков, вышедший на замену на последних минутах матча. "Нам нужен был фланговый игрок, этим он нас заинтересовал. В июле он даже сыграл за нас в товарищеском матче, потом вернулся в ЦСКА и получил травму. Мы верим в него, надеемся, ему комфортно у нас, но нужно время на адаптацию", - заключил главный тренер "Крыльев Советов".

"Крылья Советов" набрали 15 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда из Самары 23 сентября примет "Сочи".