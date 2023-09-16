16 сентября, 13:52
Футбол в России

В РФС ожидают улучшения системы офсайдных линий китайской компанией

Провайдером выступает компания Rigour Tech

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) будет готов начать эксплуатацию обновленной системы определения офсайдных линий, как только китайские провайдеры внесут необходимые исправления. Об этом журналистам рассказал председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев.

"Китайские провайдеры сообщили, дали свой комментарий, я дополнительно комментариев не буду давать. Просто это от них зависит, а РФС, скажем так, со своей стороны к внедрению готов, - сказал Каманцев. - Как только китайцы доделают то, что мы попросили, чтобы качество было соответствующее к матчам Российской премьер-лиги и нашим потребностям, то сразу будем готовы к началу эксплуатации на отдельных матчах, а потом выходить на все игры. Что касается того, когда это будет, то давайте китайцы подтвердят - я несколько раз называл сроки, и не хотелось бы называть сроки, которые не зависят от нас".

РФС 3 февраля объявил о заключении контракта о поставках оборудования для виртуального определения офсайдных линий с китайской компанией Rigour Tech. В сообщении пресс-службы отмечалось, что система проходит финальный тест для получения сертификата Международной федерации футбола. Сама компания сообщила газете "Спорт-Экспресс", что стороны будут стремиться к запуску официального использования технологии в ряде матчей к концу ноября. 

Теги:
Российский футбол
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