Федотов считает, что удаление сплотило футболистов ЦСКА в матче с "Крыльями Советов"

Армейцы сыграли вничью с самарцами со счетом 2:2

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Удаление защитника Виллиана Роши сплотило футболистов ЦСКА в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов". Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

Встреча завершилась со счетом 2:2, армейцы проигрывали по ходу игры со счетом 0:2. Виллиан Роша был удален на 62-й минуте.

"В первом тайме ЦСКА не было на футбольном поле, у нас не было спортивной злости, за ошибки мы получили два гола в свои ворота. Хорошо, что успели один гол отквитать до перерыва. В раздевалке мы серьезно поговорили и во втором тайме доказали, что у нас есть дух. Особенно сплотило нас удаление, в меньшинстве мы создали больше, чем в равных составах", - сказал Федотов.

ЦСКА набрал 12 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы 24 сентября на выезде сыграют с "Ростовом".