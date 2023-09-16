Федотов заявил, что роковые случайности не позволили ЦСКА добрать новых футболистов

В завершившееся трансферное окно армейцы приобрели бразильского защитника Келвена, узбекистанского полузащитника Аббосбека Файзуллаева и чилийского нападающего Виктора Давилу

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА не сумел завершить все переходы во время трансферного окна из-за роковых случайностей. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Владимир Федотов.

15 сентября бразильский портал Globo Esporte сообщил, что защитник Веллингтон должен был перейти в ЦСКА. Однако стороны не сумели согласовать переход до закрытия трансферного окна в России.

"Вчера история закончилась. Теперь мы движемся дальше. Много было роковых случайностей, которые не позволили нам добрать игроков", - сказал Федотов.

В завершившееся трансферное окно ЦСКА приобрел бразильского защитника Келвена, узбекистанского полузащитника Аббосбека Файзуллаева и чилийского нападающего Виктора Давилу.