Федотов заявил, что роковые случайности не позволили ЦСКА добрать новых футболистов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА не сумел завершить все переходы во время трансферного окна из-за роковых случайностей. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Владимир Федотов.
15 сентября бразильский портал Globo Esporte сообщил, что защитник Веллингтон должен был перейти в ЦСКА. Однако стороны не сумели согласовать переход до закрытия трансферного окна в России.
"Вчера история закончилась. Теперь мы движемся дальше. Много было роковых случайностей, которые не позволили нам добрать игроков", - сказал Федотов.
В завершившееся трансферное окно ЦСКА приобрел бразильского защитника Келвена, узбекистанского полузащитника Аббосбека Файзуллаева и чилийского нападающего Виктора Давилу.