Сайнс стал победителем квалификации Гран-при Сингапура "Формулы-1"

Второе место занял Джордж Расселл, третьим стал Шарль Леклер

ТАСС, 16 сентября. Испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс стал победителем квалификации 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Сингапура. Соревнования прошли на городской трассе по улицам города-государства Сингапур.

Второе место занял британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл. Третьим стал монегаск Шарль Леклер из "Феррари". Сайнс во второй раз в сезоне стал победителем квалификации, ранее испанец стал победителем квалификации на предыдущем этапе чемпионата мира - Гран-при Италии, гонку тогда выиграл стал нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, одержавший 10-ю победу подряд и установивший рекорд "Формулы-1" по этому показателю.

Первый сегмент квалификации был завершен досрочно из-за аварии канадского пилота команды "Астон Мартин" Лэнса Стролла, который не сумел справиться с управлением. Сам гонщик не пострадал. Ферстаппен, который лидирует в общем зачете, стал 11-м и во второй раз в сезоне не попал в третий сегмент.

Гонка Гран-при Сингапура пройдет 17 сентября и начнется в 15:00 мск.