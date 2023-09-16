Косторная пошутила, что готова выступать в трех дисциплинах фигурного катания

В 2020 году фигуристка выиграла чемпионат Европы как одиночница, а в 2023 году перешла в парное катание

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная в шутку заявила о готовности выступать в трех дисциплинах фигурного катания - в соревнованиях спортивных пар, в танцах на льду и в женском одиночном катании. Об этом она рассказала журналистам во время контрольных прокатов сборной России в Москве.

Косторная после перехода в спортивные пары выступает с Георгием Куницей, который является ее мужем. В субботу они представили короткую программу на контрольных прокатах.

"Частично куски программы мы уже катали, не сказать, что испытываю воодушевление или вдохновение. Но такого количества зрителей у нас еще не было. Было волнительно, мы старались. Сейчас смешанные эмоции - и радость, и печаль. Я ждала эмоций радости, но не получила их в полной мере, поэтому немного разочарована", - сказала Косторная.

"Скучаю ли я по одиночному катанию? Часа два назад выходила посмотреть - мне сказали: может выйдешь на вторую разминку? Нет, это уже без меня. Но вдруг мы вообще в трех видах будем выступать? В одиночном, в парах и в танцах? Чего мелочиться", - добавила 20-летняя фигуристка.

Косторная стала чемпионкой Европы в одиночном женском катании в 2020 году. В январе 2023 года она перешла в парное катание.