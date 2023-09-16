Фигуристы Мишина и Галлямов рассказали, что межсезонье далось им тяжело

Пара на контрольных прокатах сборной России представила новую короткую программу "Ода радости" на музыку Людвига ван Бетховена

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, рассказали, что межсезонье для них всегда является сложным периодом, потому что они находятся в ожидании первых стартов. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления с короткой программой на контрольных прокатах в "Мегаспорте".

В субботу Мишина и Галлямов представили новую короткую программу "Ода радости" на музыку Людвига ван Бетховена.

"Мы долго ждали начала сезона, межсезонье - это всегда тяжелый период, хочется скорее выйти и показать все, что сделали, и получить удовольствие от выступления", - рассказала Мишина.

"Для нас в новинку кататься под такую музыку, как "Ода радости", до сих пор еще много работы впереди, - сказал Галлямов. - Но если вспомнить, как мы впервые выступали с ней на мастер-классе, судя по нашим ощущениям, нам уже удалось прибавить. Чувствовалось, что мы даже вперед музыки шли, но еще многое предстоит совершенствовать. И вся наша команда тренеров это понимает".

Комментируя планы на сезон, Мишина отметила, что пара не ставит задачу занять какие-то места, стоит задача совершенствовать свои навыки.

На вопрос о четверных элементах Галлямов ответил: "Сезон длинный, к счастью, соревнований будет более чем достаточно. Как никак четверные - сложные элементы, даже трехоборотные сложные, для них стабильность должна быть стопроцентной, их за счет силы не выполнить, только за счет техники".