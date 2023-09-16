16 сентября, 15:19,
обновлено 16 сентября, 15:26
КХЛ

Шипачев побил рекорд Мозякина по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах КХЛ

Егор Алеев/ ТАСС
Нападающий "Ак Барса" Вадим Шипачев
© Егор Алеев/ ТАСС

Форвард "Ак Барса" набрал 757-е очко в 768 матчах

ТАСС, 16 сентября. Нападающий казанского "Ак Барса" Вадим Шипачев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Шипачев сделал голевую передачу в домашней встрече с нижегородским "Торпедо".

Шайбу с передачи Шипачева забросил Дмитрий Яшкин. Этот гол помог "Ак Барсу" сравнять счет в игре (2:2).

36-летний Шипачев набрал 757-е очко, в его активе 239 голов и 518 результативных передач в 768 матчах. На счету Мозякина 756 (351+405) очков в 685 играх. 

Теги:
КХЛШипачев, Вадим Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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