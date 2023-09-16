16 сентября, 15:54
Фигурное катание

Фигурист Гуменник объяснил решение отказаться от программы на музыку группы Rammstein

Софья Сандурская/ ТАСС
Петр Гуменник
© Софья Сандурская/ ТАСС

На контрольных прокатах спортсмен выступил с прошлогодней короткой программой

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Победитель финала Гран-при России Петр Гуменник был вынужден отказаться от короткой программы на музыку немецкой группы Rammstein незадолго до начала прокатов сборной России по независящим от него обстоятельствам, планов возвращаться к прошлогоднему варианту программы у него не было. Об этом фигурист рассказал журналистам во время контрольных прокатов сборной России в Москве.

В первоначальном варианте короткой программы Гуменник использовал композицию Sonne.

"Так обстоятельства сложились, - сказал Гуменник о причинах выступления с прошлогодней программой. - Надеюсь, что-нибудь поменяется, и я смогу прокатать и эту программу, всем она понравилась".

"Мы не хотели ее менять, но пришлось. Я узнал это за день до выезда на прокаты, и ничего лучше не придумали, чем прокатать прошлогоднюю", - отметил 21-летний фигурист. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация