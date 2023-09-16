Фигурист Гуменник объяснил решение отказаться от программы на музыку группы Rammstein

На контрольных прокатах спортсмен выступил с прошлогодней короткой программой

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Победитель финала Гран-при России Петр Гуменник был вынужден отказаться от короткой программы на музыку немецкой группы Rammstein незадолго до начала прокатов сборной России по независящим от него обстоятельствам, планов возвращаться к прошлогоднему варианту программы у него не было. Об этом фигурист рассказал журналистам во время контрольных прокатов сборной России в Москве.

В первоначальном варианте короткой программы Гуменник использовал композицию Sonne.

"Так обстоятельства сложились, - сказал Гуменник о причинах выступления с прошлогодней программой. - Надеюсь, что-нибудь поменяется, и я смогу прокатать и эту программу, всем она понравилась".

"Мы не хотели ее менять, но пришлось. Я узнал это за день до выезда на прокаты, и ничего лучше не придумали, чем прокатать прошлогоднюю", - отметил 21-летний фигурист.