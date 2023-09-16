Россиянин Магомедов вышел в финал чемпионата мира по борьбе

Решающий поединок пройдет в воскресенье, соперником отечественного спортсмена станет американец Виталий Аруджау

ТАСС, 16 сентября. Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов вышел в финал чемпионата мира. Соревнования проходят в Белграде.

В полуфинальной схватке в весовой категории до 61 кг Магомедов победил Шоту Партенадзе из Грузии со счетом 10:0. В финале россиянин встретится с представителем США Виталием Аруджау. Финальная схватка пройдет 17 сентября.

В четвертьфинале Магомедов победил украинца Валентина Блесецкого со счетом 16:4. После поединка украинский спортсмен не пожал руку россиянину.

Магомедову 25 лет, он является чемпионом мира и Европы (2021), а также победителем Кубка мира (2020).

В апреле Объединенный мир борьбы допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе.