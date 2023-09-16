Самарин заявил, что отбросил мысли о завершении карьеры фигуриста

По словам спортсмена, сейчас он хочет по максимуму получать удовольствие от катания

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин при подготовке к новому сезону сумел отбросить мысли о завершении карьеры. Об этом он заявил журналистам во время контрольных прокатов в Москве.

В конце прошлого сезона Самарин заявил, что не исключает окончания карьеры. В июне фигуристу исполнилось 25 лет.

"Ушла лишняя нагрузка, сейчас хочется по максимуму получать удовольствие от фигурного катания, от зрителей, от судей, от федерации, которая поддерживает, от нашей команды. Тем более такие программы сделаны. Были ошибочки, но все поправимо. Эмоционально плюс-минус получилось", - сказал Самарин.

Фигурист выступил под матросский танец "Яблочко". "Хотелось что-то в новом стиле. Но эта музыка была предложена мной, озвученные варианты мне не нравились. Я от них долго скрывался, пока не понял, чего душа просит. Потом нашли веселые штучки, чтобы и зритель мог улыбнуться", - добавил он.