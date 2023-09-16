ЦСКА обыграл "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась победой армейцев в овертайме

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ЦСКА дома со счетом 3:2 в овертайме обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

В составе победителей шайбы забросили Максим Соркин (30-я, 38-я минуты) и Сергей Плотников (65). У "Спартака" отличились Павел Порядин (1) и Максим Цыплаков (12).

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Сергея Федорова набрали семь очков в семи матчах. "Спартак" - третий на Западе с девятью очками после семи встреч. В следующем матче ЦСКА 18 сентября дома сыграет с ярославским "Локомотивом", "Спартак" в этот же день в гостях встретится с московским "Динамо".

В других матчах игрового дня омский "Авангард" дома со счетом 5:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик", астанинский "Барыс" на своем льду был сильнее владивостокского "Адмирала" (4:3). Череповецкая "Северсталь" на выезде переиграла подмосковный "Витязь" (3:0), челябинский "Трактор" одержал домашнюю победу над екатеринбургским "Автомобилистом" (2:1), магнитогорский "Металлург" дома уступил тольяттинской "Ладе" (1:3). Ярославский "Локомотив" на выезде со счетом 4:0 обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар", казанский "Ак Барс" дома переиграл "Торпедо" (4:3), нанеся нижегородской команде первое поражение в сезоне.

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Торпедо 6 5 0 0 0 0 1 26-16 10 2 Динамо М 7 4 1 0 0 0 2 22-13 10 3 Спартак 7 4 0 0 0 1 2 25-21 9 4 Сочи 7 3 1 0 0 0 3 20-20 8 5 Локомотив 6 3 1 0 0 0 2 14-15 8 6 Куньлунь РС 8 3 1 0 0 0 4 18-24 8 7 Северсталь 5 3 0 0 0 1 1 22-17 7 8 ЦСКА 7 2 1 0 0 1 3 19-20 7 9 Динамо Мн 6 1 1 0 0 1 3 22-19 5 10 СКА 6 2 0 0 0 0 4 11-14 4 11 Витязь 7 0 0 1 0 0 6 10-26 2