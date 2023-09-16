ЦСКА обыграл "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ЦСКА дома со счетом 3:2 в овертайме обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".
В составе победителей шайбы забросили Максим Соркин (30-я, 38-я минуты) и Сергей Плотников (65). У "Спартака" отличились Павел Порядин (1) и Максим Цыплаков (12).
ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Сергея Федорова набрали семь очков в семи матчах. "Спартак" - третий на Западе с девятью очками после семи встреч. В следующем матче ЦСКА 18 сентября дома сыграет с ярославским "Локомотивом", "Спартак" в этот же день в гостях встретится с московским "Динамо".
В других матчах игрового дня омский "Авангард" дома со счетом 5:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик", астанинский "Барыс" на своем льду был сильнее владивостокского "Адмирала" (4:3). Череповецкая "Северсталь" на выезде переиграла подмосковный "Витязь" (3:0), челябинский "Трактор" одержал домашнюю победу над екатеринбургским "Автомобилистом" (2:1), магнитогорский "Металлург" дома уступил тольяттинской "Ладе" (1:3). Ярославский "Локомотив" на выезде со счетом 4:0 обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар", казанский "Ак Барс" дома переиграл "Торпедо" (4:3), нанеся нижегородской команде первое поражение в сезоне.
1
Торпедо
6
5
0
0
0
0
1
26-16
10
2
Динамо М
7
4
1
0
0
0
2
22-13
10
3
Спартак
7
4
0
0
0
1
2
25-21
9
4
Сочи
7
3
1
0
0
0
3
20-20
8
5
Локомотив
6
3
1
0
0
0
2
14-15
8
6
Куньлунь РС
8
3
1
0
0
0
4
18-24
8
7
Северсталь
5
3
0
0
0
1
1
22-17
7
8
ЦСКА
7
2
1
0
0
1
3
19-20
7
9
Динамо Мн
6
1
1
0
0
1
3
22-19
5
10
СКА
6
2
0
0
0
0
4
11-14
4
11
Витязь
7
0
0
1
0
0
6
10-26
2
1
Металлург
7
4
1
0
0
1
1
21-17
11
2
Ак Барс
7
4
1
0
0
0
2
24-16
10
3
Авангард
6
3
2
0
0
0
1
19-13
10
4
Трактор
7
4
0
0
0
1
2
16-17
9
5
Автомобилист
7
3
1
0
0
1
2
18-12
9
6
Лада
7
3
0
0
0
1
3
16-16
7
7
Салават Юлаев
5
3
0
0
0
0
2
13-10
6
8
Амур
6
2
1
0
0
0
3
16-17
6
9
Барыс
6
1
0
0
1
2
2
14-20
5
10
Сибирь
6
0
1
1
1
0
3
11-18
5
11
Адмирал
6
1
0
0
1
1
3
15-19
4
12
Нефтехимик
6
1
0
0
0
1
4
12-24
3