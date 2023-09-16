16 сентября, 16:19,
обновлено 16 сентября, 16:44
КХЛ

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Нападающий "Спартака" Илья Талалуев и защитник ЦСКА Николай Макаров
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Встреча завершилась победой армейцев в овертайме

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ЦСКА дома со счетом 3:2 в овертайме обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

В составе победителей шайбы забросили Максим Соркин (30-я, 38-я минуты) и Сергей Плотников (65). У "Спартака" отличились Павел Порядин (1) и Максим Цыплаков (12).

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Сергея Федорова набрали семь очков в семи матчах. "Спартак" - третий на Западе с девятью очками после семи встреч. В следующем матче ЦСКА 18 сентября дома сыграет с ярославским "Локомотивом", "Спартак" в этот же день в гостях встретится с московским "Динамо".

В других матчах игрового дня омский "Авангард" дома со счетом 5:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик", астанинский "Барыс" на своем льду был сильнее владивостокского "Адмирала" (4:3). Череповецкая "Северсталь" на выезде переиграла подмосковный "Витязь" (3:0), челябинский "Трактор" одержал домашнюю победу над екатеринбургским "Автомобилистом" (2:1), магнитогорский "Металлург" дома уступил тольяттинской "Ладе" (1:3). Ярославский "Локомотив" на выезде со счетом 4:0 обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар", казанский "Ак Барс" дома переиграл "Торпедо" (4:3), нанеся нижегородской команде первое поражение в сезоне.

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

Торпедо

6

5

0

0

0

0

1

26-16

10

2

Динамо М

7

4

1

0

0

0

2

22-13

10

3

Спартак

7

4

0

0

0

1

2

25-21

9

4

Сочи

7

3

1

0

0

0

3

20-20

8

5

Локомотив

6

3

1

0

0

0

2

14-15

8

6

Куньлунь РС

8

3

1

0

0

0

4

18-24

8

7

Северсталь

5

3

0

0

0

1

1

22-17

7

8

ЦСКА

7

2

1

0

0

1

3

19-20

7

9

Динамо Мн

6

1

1

0

0

1

3

22-19

5

10

СКА

6

2

0

0

0

0

4

11-14

4

11

Витязь

7

0

0

1

0

0

6

10-26

2

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Металлург

7

4

1

0

0

1

1

21-17

11

2

Ак Барс

7

4

1

0

0

0

2

24-16

10

3

Авангард

6

3

2

0

0

0

1

19-13

10

4

Трактор

7

4

0

0

0

1

2

16-17

9

5

Автомобилист

7

3

1

0

0

1

2

18-12

9

6

Лада

7

3

0

0

0

1

3

16-16

7

7

Салават Юлаев

5

3

0

0

0

0

2

13-10

6

8

Амур

6

2

1

0

0

0

3

16-17

6

9

Барыс

6

1

0

0

1

2

2

14-20

5

10

Сибирь

6

0

1

1

1

0

3

11-18

5

11

Адмирал

6

1

0

0

1

1

3

15-19

4

12

Нефтехимик

6

1

0

0

0

1

4

12-24

3

  

Теги:
КХЛ
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