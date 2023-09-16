Стали известны победители финальных забегов с препятствиями "Гонки героев"

Лучшее время показали Константин Сутулов и Наталья Студеникина

ТАСС, 16 сентября. Константин Сутулов и Наталья Студеникина стали победителями забега с препятствиями "Гонка героев", прошедшего в Подмосковье на территории горнолыжного клуба Леонида Тягачева.

Спортсмены соревновались в категории Pro и проходили 35 испытаний на силу и выносливость. Сутулов показал результат 53 минуты 4 секунды. Студеникина завершила соревнования с результатом 1 час 6 минут 14 секунд.

Отдельно состоялся чемпионат России по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров. В мужском зачете победу одержал Артем Коробков (24,07 секунды), в женском - Яна Пушкарева (34,13). Победители и призеры соревнования получили медали и дипломы Министерства спорта РФ.

Также 16 сентября состоялись массовый и командный старты для любителей, в которых приняли участие около 3 тыс. человек. Они пробежали сокращенную трассу 6,5 км и 30 препятствий без учета времени.