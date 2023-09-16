Хоккеист ЦСКА Соркин не сомневался в победе команды над "Спартаком"

Армейцы одержали победу в овертайме, уступая по ходу встречи со счетом 0:2

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Нападающий московского ЦСКА Максим Соркин не сомневался в победе своей команды над столичным "Спартаком" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, несмотря на неудачное начало встречи. Об этом хоккеист рассказал ТАСС.

В субботу ЦСКА со счетом 3:2 обыграл "Спартак", встреча завершилась в овертайме. По ходу матча армейцы уступали со счетом 0:2. Соркин забросил две шайбы в основное время.

"Первый период мы проспали, а со второго начали играть правильно, поэтому пришел такой результат. Мы увеличили темп и стали реализовывать свои моменты. Я не сомневался в том, что после неудачного начала мы сможем перевернуть игру", - сказал Соркин.

Также своими впечатлениями от игры с ТАСС поделился капитан армейцев Никита Нестеров. "Во втором периоде мы стали выигрывать единоборства, больше играть с шайбой, накрывать соперника и создавать моменты в чужой зоне. Мы смогли забить хорошие голы и довести игру до победы. Понятно, что это дерби, но мы настраиваемся на всех соперников одинаково, готовимся со всеми играть в полную силу", - отметил собеседник агентства.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Сергея Федорова набрали семь очков в семи матчах. "Спартак" - третий на Западе с девятью очками после семи встреч. В следующем матче ЦСКА 18 сентября дома сыграет с ярославским "Локомотивом", "Спартак" в этот же день в гостях встретится с московским "Динамо".