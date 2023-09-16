Фигурист Алиев рассказал, что в новой программе постарался передать образ русской природы

Спортсмен выступил на контрольных прокатах под песню "Река течет" группы "Любэ"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года Дмитрий Алиев постарался в своей новой короткой программе передать образ русской природы. Об этом Алиев рассказал журналистам после выступления с короткой программой на контрольных прокатах в "Мегаспорте".

Алиев выступил под песню "Река течет" группы "Любэ".

"Я очень люблю свою страну. Мы хотели попробовать зацепиться за программу, посвященную Сергею Есенину (которую фигурист исполнил на турнире шоу-программ "Русский вызов" - прим. ТАСС), - сказал Алиев. - Судьи ее не оценили, а зрители оценили, и я продолжил катать ее на шоу".

"Почему бы не продолжить это, тем более что все соревнования проходят сейчас внутри страны? Я хочу передать образ нашей родной природы. А в случае чистого проката от такой программы сразу на рыбалочку захочется", - считает фигурист.

Алиев оценил свой прокат на тройку. "Первый блин комом, но мне понравилось, как я раскрепостился. Нужно научиться сейчас контролировать баланс между эмоциями и отпусканием себя на волю. В целом прокат оценю на троечку, есть много положительных моментов, а сейчас нужно будет работать над технической составляющей. На сборах в Новогорске я не единожды чисто катал программу", - отметил Алиев.