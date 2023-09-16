Ветлугин не видит предпосылок к падению популярности фигурного катания в России

В эти выходные на арене "Мегаспорт" в Москве проходят контрольные прокаты сборной России

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Фигурист Матвей Ветлугин не считает, что в ближайшее время в России снизится популярность фигурного катания. Об этом он рассказал журналистам.

"Когда я смотрел на трибуны, то было ощущение, что в прошлом году было больше людей, но о причинах я судить не могу, - сказал Ветлугин. - На этот год фигурное катание точно не потеряет популярность: создаются новые турниры, у нас высокая конкуренция во всех четырех дисциплинах, так что не вижу предпосылок, что фигурное катание станет менее популярным, чем оно было в последние годы".

В эти выходные проходят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В субботу на льду арены "Мегаспорт" фигуристы показали короткие программы, в воскресенье они выступят с произвольными программами.