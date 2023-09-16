"Интер" разгромил "Милан" в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Интера"

ТАСС, 16 сентября. "Интер" со счетом 5:1 обыграл "Милан" в матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

В составе победителей голы забили Генрих Мхитарян (5-я, 69-я минуты), Маркус Тюрам (38), Хакан Чалханоглу (79, с пенальти) и Давиде Фраттези (90+3). У "Милана" отличился Рафаэл Леау (57).

Этот матч стал 238-м миланским дерби в истории, "Интер" одержал 90-ю победу. В 79 играх сильнее был "Милан", 69 матчей завершились вничью.

Ранее в субботу "Ювентус" на своем поле со счетом 3:1 переиграл "Лацио". Позднее 16 сентября пройдет матч между "Дженоа" и действующим чемпионом Италии "Наполи".

"Интер" благодаря победе вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу, подопечные Симоне Индзаги набрали 12 очков. "Милан" - третий с девятью очками. В следующем туре "Интер" 24 сентября на выезде сыграет с "Эмполи", "Милан" днем ранее примет "Верону".