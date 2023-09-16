Гендиректор "Спартака" считает высоким качество новых футболистов команды

В летнее трансферное окно состав команды пополнили защитники Олег Рябчук и серб Срджан Бабич, полузащитник Хесус Медина и нападающий Тео Бонгонда

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Игровое качество футболистов, пришедших в московский "Спартак" в завершившееся трансферное окно, является высоким, однако сейчас рано делать общие выводы. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор столичного клуба Олег Малышев

В летнее трансферное окно состав "Спартака" пополнили парагвайский полузащитник Хесус Медина, конголезский нападающий Тео Бонгонда и два защитника - молдаванин Олег Рябчук и серб Срджан Бабич.

"Не все получилось, что изначально планировалось [в трансферное окно], те позиции, которые хотели укрепить в первую очередь, укрепили. По первым играм видно, что качество футболистов высокое. Насколько они впишутся и добавят, будет видно к зиме, можно будет давать полную картину", - сказал Малышев.

"Спартак" в субботу дома со счетом 1:0 обыграл "Сочи" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), единственный мяч забил Бабич.