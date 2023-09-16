В "Спартаке" рассказали, что Абаскалю не грозила отставка в случае поражения от "Сочи"

В субботу красно-белые одержали победу со счетом 1:0 в матче чемпионата России

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаль не был бы отправлен в отставку в случае поражения от "Сочи" в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам рассказал генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

16 сентября "Спартак" дома со счетом 1:0 обыграл "Сочи" в восьмом туре РПЛ. Красно-белые прервали четырехматчевую серию без побед в РПЛ, до игры с "Сочи" "Спартак" потерпел три поражения и один раз сыграл вничью.

"Не делаю прогнозов по поводу места, в начале сезона я говорил, что команда у нас сильная. Надо бороться в каждом матче, а дальше смотреть. Мог ли проигрыш сегодня грозить Абаскалю отставкой? Нет", - сказал Малышев.

Матч с "Сочи" пропускал полузащитник Руслан Литвинов. Как сообщил футболист журналистам перед игрой, он получил повреждение. "К сожалению, [у Литвинова] есть травма. Не очень серьезная, но надо лечить. Рисковать не будем", - добавил Малышев.

"Спартак" после восьми туров занимает шестое место в таблице РПЛ с 13 очками. В следующем туре команда примет столичное "Динамо" 23 сентября.