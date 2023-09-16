Малышев заявил, что обращений по вхождению Романцева в совет директоров "Лукойла" не было

Генеральный директор "Спартака" отметил, что регулярно общается с бывшим главным тренером команды

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Официальных обращений по вхождению бывшего главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Олега Романцева в совет директоров "Лукойла" не было. Об этом журналистам сообщил генеральный директор столичного клуба Олег Малышев.

12 сентября член комитета ветеранов "Спартака" Анзор Кавазашвили сообщил "Спорт-Экспрессу" о возможности вхождения Романцева в состав совета директоров "Лукойла". В августе 2022 года "Лукойл" приобрел 100% акций "Спартака".

"На данный момент никаких официальных обращений не было, но мы с Олегом Ивановичем на связи, с радостью с ним встречаюсь и буду дальше общаться. Сложно сказать, официально нет информации", - сказал Малышев.

Романцеву 69 лет, он занимал пост главного тренера "Спартака" в 1989-1995, 1997-2003 годах. На этом посту он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР, в качестве игрока стал чемпионом СССР, бронзовым призером Олимпийских игр.