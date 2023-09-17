"Спартак" прервал серию без побед, Хохлов может покинуть "Сочи". Итоги дня РПЛ

В субботу "Спартак" победил "Сочи", матчи "Балтика" - "Ростов", "Ахмат" - "Краснодар" и ЦСКА - "Крылья Советов" завершились вничью

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" на своем поле победил "Сочи" со счетом 1:0 в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые прервали серию без побед из четырех матчей в чемпионате России, "Сочи" продолжил неудачный отрезок, из-за чего место Дмитрия Хохлова на посту главного тренера команды находится под вопросом.

Встреча прошла на "Открытие банк - Арене". Единственный мяч в игре забил сербский защитник Срджан Бабич, он отличился на первой добавленной к основному времени минуте. Для футболиста, который перешел из испанской "Альмерии" 21 августа, этот гол стал вторым в третьем матче за московский клуб. С 85-й минуты "Сочи" играл в меньшинстве - защитник Ваня Дркушич получил повреждение, а все замены у команды были израсходованы.

В заявке "Спартака" отсутствовал полузащитник Руслан Литвинов. Перед игрой футболист рассказал журналистам, что у него есть небольшое повреждение, которое он получил не в расположении национальной команды. Сборная России провела сбор с 4 по 12 сентября, вторая группа, в которую попал Литвинов, сыграла вничью в товарищеской встрече с командой Катара (1:1), он провел на поле полный матч. Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль после игры рассказал журналистам, что Литвинов поехал в сборную России уже с повреждением.

Изначально матч должен был пройти в Сочи на стадионе "Фишт". Однако 4 сентября общее собрание клубов РПЛ согласовало перенос игры в Москву, комиссия лиги рекомендовала приостановить на один месяц проведение матча на домашней арене "Сочи". 7 сентября бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило перенос матча в Москву. Игра второго круга пройдет в Сочи в апреле.

Игроки "Спартака" провели матч в форме с нашивками, посвященными 876-летию Москвы. "Спартак" прервал серию из четырех матчей без побед в РПЛ, до этого в последний раз красно-белые выиграли в чемпионате 5 августа, на выезде оказавшись сильнее казанского "Рубина" (4:1). Затем в чемпионате России московская команда уступила екатеринбургскому "Уралу" (2:3), петербургскому "Зениту" (1:3) и "Краснодару" (0:2), а также сыграла вничью с грозненским "Ахматом" (0:0). При этом красно-белые победили на своем поле "Пари НН" (5:4) и столичное "Динамо" (4:1) в матчах группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России.

Будущее Хохлова под вопросом

Затяжная серия "Спартака" без побед способствовала появлению слухов вокруг главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Генеральный директор красно-белых Олег Малышев после матча заявил журналистам, что испанскому специалисту не грозила отставка в случае поражения. "Интересная очень игра, давили, дожали, очень эмоциональная игра для зрителей, с "хеппи-эндом", - отметил Малышев.

Абаскаль также прокомментировал исход встречи. "Я считаю, что это абсолютно заслуженная победа с первой до последней минуты, - отметил он на пресс-конференции. - Мы отлично начали игру, могли забивать в первые 10 минут, но, к сожалению, нам не повезло. Особенно первые 45 минут провели хорошо, но не хватало уверенности в завершающей стадии".

"Сочи" в последних девяти матчах с учетом Кубка России победил только один раз. "Тяжелый матч, потратили эмоций, игроки выложились полностью, но вынужденные травмы испортили игру, мы не дотерпели, - отметил Хохлов на пресс-конференции. - "Спартак" в первом тайме нас поддавил, соперник играл более уверенно и целостно".

После матча президент "Сочи" Борис Ротенберг, Хохлов и генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко надолго задержались на стадионе. Возможно, темой их разговора стало будущее главного тренера команды. Первым к журналистам вышел Хохлов. На вопрос о том, останется ли он главным тренером "Сочи", специалист ответил: "Все узнаете. Есть официальный сайт футбольного клуба "Сочи", там все будет написано". Ротенберг не стал общаться с прессой. Рубашко ответил на все вопросы журналистов о будущем Хохлова в клубе одним словом "позже".

"Спартак" набрал 13 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. "Сочи" с 6 очками располагается на 12-й позиции. В следующем туре красно-белые на своем поле примут "Динамо" 23 сентября, "Сочи" в тот же день на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов". На следующей неделе команды также проведут матчи четвертого тура группового этапа Кубка России. 19 сентября "Спартак" на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород", на следующий день "Сочи" в гостях встретится с ЦСКА.

ЦСКА потерял очки

В первом матче дня ЦСКА дома сыграл вничью с "Крыльями Советов" со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Антон Заболотный (32-я минута, с пенальти) и Федор Чалов (75). У гостей отличились Николай Рассказов (2) и Никита Салтыков (22). На 62-й минуте защитник ЦСКА Виллиан Роша получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На первой добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отметил, что удаление Роши сплотило футболистов команды. "В первом тайме ЦСКА не было на футбольном поле, у нас не было спортивной злости, за ошибки мы получили два гола в свои ворота, - сказал он на пресс-конференции. - Хорошо, что успели один гол отквитать до перерыва. В раздевалке мы серьезно поговорили и во втором тайме доказали, что у нас есть дух. Особенно сплотило нас удаление, в меньшинстве мы создали больше, чем в равных составах".

Его коллега из "Крыльев Советов" Игорь Осинькин остался недоволен результатом матча. "Вести 2:0, иметь преимущество в игрока и сыграть вничью - это, конечно, негатив. Мы много позволили сопернику, а когда захотели спасти матч, нам не хватило скамейки. Скомканная вторая половина второго тайма в нашем исполнении", - отметил специалист.

"Крылья Советов" с 15 очками занимают второе место в турнирной таблице. ЦСКА с 12 очками располагается на седьмой позиции. В следующем туре армейский клуб на выезде сыграет с "Ростовом" 24 сентября, "Крылья Советов" на своем поле примут "Сочи" днем ранее.

Другие матчи дня

Также в субботу "Краснодар" на выезде сыграл вничью с "Ахматом" со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Иван Олейников (3), у краснодарской команды гол забил Кади Боржес (40). "Ахмат" продлил серию без поражений до четырех матчей, "Краснодар" - до шести, с учетом Кубка России. Краснодарская команда продолжает лидировать в турнирной таблице с 18 очками, "Ахмат" с 11 очками располагается на 10-й позиции. В следующем туре "Краснодар" дома сыграет с "Уралом" 24 сентября, "Ахмат" днем ранее на выезде встретится с калининградской "Балтикой".

В другом матче дня "Ростов" на выезде сыграл вничью с "Балтикой" со счетом 2:2. В составе гостей отличились Даниил Уткин (16) и Егор Голенков (43), у калининградцев мячи забили Хосе Энрикес (86) и Кристиян Бистрович (90+1). "Ростов" продлил серию без побед в РПЛ до четырех матчей. Подопечные Валерия Карпина с 8 очками занимают 11-е место в турнирной таблице, "Балтика" с 4 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции.

Программа восьмого тура чемпионата России стартовала в пятницу, в этот день "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Пари Нижний Новгород" (1:1). 17 сентября состоятся игры "Урал" - "Факел", "Рубин" - "Зенит" и "Локомотив" - "Оренбург".