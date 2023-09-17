Организаторы Московского марафона заготовили для бегунов 10 тонн апельсинов

Соревнование пройдет 17 сентября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Организаторы Московского марафона заготовили для участников забега 10 тонн апельсинов и 110 тыс. литров воды. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете мероприятия.

"На дистанции марафона расположено 11 пунктов питания и освежения, еще один пункт питания расположен на дистанции 10 км, - говорится в сообщении. - На пунктах питания и в финишной зоне будет использовано 110 000 литров бутилированной воды, 10 800 кг бананов, 10 000 кг апельсинов, 200 кг яблок, 14 000 кг гелей, 1 600 литров изотоника".

Московский марафон пройдет на улицах столицы 17 сентября. Его участники побегут дистанции 10 км и 42 195 м.