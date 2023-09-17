Московский марафон в 2023 году установил рекорд по числу зарегистрированных участников

На соревнование заявились 38 тыс. человек

ТАСС, 17 сентября. Московский марафон, который пройдет 17 сентября на улицах и набережных столицы в десятый раз, установил рекорд по числу зарегистрированных участников. Об этом сообщил журналистам директор Московского марафона Дмитрий Тарасов.

"У Московского марафона очень большая история, - сказал Тарасов. - На старт первого марафона в 2013 году вышло 5 тыс. человек, в этом году уже зарегистрировалось 38 тыс. бегунов. Это самое масштабное мероприятие в истории марафонов, которые проводились как в советское время, так и в России. На Московский международный марафон мира выходило до 25 тыс. человек".

"Сейчас это большое, знаковое событие не только для города, но и для всей страны, беговое движение с каждым годом набирает обороты. В детском забеге, который проходил в субботу, приняло участие около 800 детей разных возрастов. Сегодня на старт Московского марафона выйдет большое количество иногородних участников, приехавших из разных регионов России - от Калининграда до Владивостока. Очень много ребят приехало из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, есть бегуны и из дальнего зарубежья", - добавил директор марафона.

Участников Московского марафона традиционно ждут две дистанции на выбор - 42,2 км и 10 км, также в рамках мероприятия пройдет корпоративная эстафета.