17 сентября, 06:06
Летние олимпийские виды спорта

Более 34 машин скорой помощи будут работать на дистанции Московского марафона

Соревнование пройдет 17 сентября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более 90 медицинских работников и 30 волонтеров-медиков будут задействованы во время Московского марафона, который состоится 17 сентября на улицах столицы. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете мероприятия.

"Более 34 машин скорой помощи будут работать на дистанции и в стартово-финишном городке, - говорится в сообщении. - Задействовано более 90 медицинских работников и 30 волонтеров-медиков".

На Московский марафон в 2023 году зарегистрировалось рекордное количество участников - 38 тыс. человек. Участников Московского марафона традиционно ждут две дистанции на выбор - 42,2 км и 10 км, также в рамках мероприятия пройдет корпоративная эстафета. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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