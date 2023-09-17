Более 34 машин скорой помощи будут работать на дистанции Московского марафона

Соревнование пройдет 17 сентября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более 90 медицинских работников и 30 волонтеров-медиков будут задействованы во время Московского марафона, который состоится 17 сентября на улицах столицы. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете мероприятия.

"Более 34 машин скорой помощи будут работать на дистанции и в стартово-финишном городке, - говорится в сообщении. - Задействовано более 90 медицинских работников и 30 волонтеров-медиков".

На Московский марафон в 2023 году зарегистрировалось рекордное количество участников - 38 тыс. человек. Участников Московского марафона традиционно ждут две дистанции на выбор - 42,2 км и 10 км, также в рамках мероприятия пройдет корпоративная эстафета.