Футболист Тюкавин рассказал о переговорах с "Динамо" о продлении контракта

Нападающий заявил, что сконцентрирован на игре и тренировках

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Нападающий Константин Тюкавин сконцентрирован на игре и тренировках в составе московского футбольного клуба "Динамо", а не на переговорах о продлении контракта. Об этом он рассказал ТАСС.

6 августа агент Тюкавина Алексей Сафонов сообщил "Спорт-экспрессу", что "Динамо" сделало игроку предложение о новом контракте.

"Продвинулись ли в переговорах о продлении контракта? Я не знаю. Я играю, тренируюсь, не думаю об этом", - сказал Тюкавин.

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров на вопрос о контракте Тюкавина ответил: "Мы находимся в диалоге".

Тюкавину 21 год, он является воспитанником "Динамо", за основную команду выступает с января 2021 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне футболист провел 10 матчей в разных турнирах, забив 3 мяча и отдав 4 голевые передачи.