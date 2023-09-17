17 сентября, 07:12
Летние олимпийские виды спорта

Никитин установил рекорд Московского марафона на дистанции 10 км

Спортсмен преодолел дистанцию за 27 минут 49 секунд

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Владимир Никитин одержал победу в забеге на 10 км на Московском марафоне.

Предварительный результат победителя составил 27 минут 49 секунд, что является новым рекордом соревнований. Прежнее достижение также принадлежало Никитину (28 минут 11 секунд). Второе место занял Иван Панферов (29.48), третьим стал Андрей Лейман (29.50).

У женщин лучшей стала Светлана Аплачкина (32.26), второе место заняла Анна Тропина (32.32), тройку лидеров замкнула Анна Викулова (32.32).

На Московский марафон в 2023 году зарегистрировалось рекордное количество участников - 38 тыс. человек. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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