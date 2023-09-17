Никитин готов бегать марафон после того, как установит рекорд России на 5 000 м

В воскресенье Никитин установил рекорд Московского марафона на дистанции 10 км

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Многократный чемпион России в беге на стайерские дистанции Владимир Никитин готов переключиться на марафон после того, как установит рекорд страны на дистанции 5 000 метров. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

31-летний Никитин в воскресенье в рамках Московского марафона победил в забеге на дистанции 10 000 метров, обновив рекорд соревнований.

"Всему свое время, не нужно торопить события, - ответил Никитин на вопрос, когда он будет бегать марафон. - Сейчас у меня другие цели и задачи. Сначала нужно завершить начатое - установить рекорд России на 5 000 метров".

Согласно информации с сайта Всероссийской федерации легкой атлетики рекорд страны в беге на 5 000 метров (13 минут 11,99 секунды) был установлен 9 сентября 1981 года Валерием Абрамовым. В июле 2021 года на турнире в Долгопрудном Никитин пробежал пятикилометровку на 0,04 секунды быстрее, однако достижение Абрамова 42-летней давности продолжает оставаться рекордом страны.