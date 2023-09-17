Новичок "Динамо" Бителло считает хорошим уровень чемпионата России по футболу

Бразилец дебютировал за бело-голубых в матче с "Пари НН"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Уровень Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу является хорошим. Такое мнение ТАСС высказал бразильский полузащитник "Динамо" Бителло.

14 сентября "Динамо" объявило о переходе бразильского полузащитника Бителло из "Гремио". Срок соглашения с игроком рассчитан до 2028 года. Бителло дебютировал за "Динамо" 15 сентября в матче восьмого тура РПЛ с "Пари Нижний Новгород" (1:1).

"Играли, может быть, хорошо, но, к сожалению, не удалось победить, - сказал Бителло. - Не заработали три очка, а это самое главное, поэтому сложно оценивать свою игру. Уровень чемпионата России хороший".

Бителло 23 года, всего он провел за "Гремио" 92 матча, отметился 17 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.