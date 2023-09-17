Рекордсмен чемпионатов России Мозякин назвал Шипачева интересным и думающим хоккеистом

В субботу Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром регулярных чемпионатов КХЛ, побив рекорд Сергея Мозякина

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий казанского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" Вадим Шипачев является интересным и думающим игроком. Такое мнение ТАСС высказал рекордсмен по набранным очкам в матчах регулярных чемпионатов России и олимпийский чемпион Сергей Мозякин.

В субботу Шипачев отметился двумя результативными передачами в домашней игре против нижегородского "Торпедо" (4:3) и с 758 очками (239 шайбы + 519 передач) обошел бомбардирский рекорд Мозякина в матчах регулярных чемпионатов КХЛ - 756 (351 + 405). Мозякин остается рекордсменом по набранным очкам в матчах регулярных чемпионатов России - 1 024.

"Очень рад за него, что он добрался до этого рекорда и побил его. Я всегда говорил, что буду только рад, если рекорды будут побиваться. Это значит, что наша молодежь растет в правильном направлении, не уезжает, а остается дома", - сказал Мозякин.

"Он вообще интересный игрок, очень думающий, я с ним играл в одном звене в сборной. Мне нравилось с ним играть - это человек, который может в любой момент повернуть игру в другое русло. Он больше отдающий и может отдать такой пас, чтобы кто-то завершил эту атаку", - подчеркнул Мозякин.

Шипачеву 36 лет, в КХЛ он ранее выступал за череповецкую "Северсталь", петербургский СКА и московское "Динамо". Нападающий является олимпийским чемпионом (2018) и серебряным призером Игр (2022), чемпионом мира (2014), серебряным (2015) и двукратным бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).