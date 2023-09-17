В IIHF прокомментировали продолжающееся участие Федотова в матчах ЦСКА

Дисквалифицированный Международной федерацией хоккея голкипер в нынешнем сезоне сыграл в четырех матчах

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Увеличение матчей голкипера Ивана Федотова за московский ЦСКА в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге ничего не меняет в том, что Федерация хоккея России (ФХР), клуб и сам игрок нарушают трансферные правила Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом ТАСС рассказал глава международной организации Люк Тардиф.

16 сентября Федотов провел четвертый матч в нынешнем регулярном чемпионате.

"То обстоятельство, что Федотов сейчас играет больше матчей, - ничего не меняет в том, что ФХР, ЦСКА и сам игрок нарушают трансферные правила IIHF и не уважают контрактные обязательства с момента, когда он сыграл второй матч за команду. Мы ждем заседания дисциплинарного совета, прежде чем делать какое-то объявление, - сказал Тардиф. - Они являются независимым органом и сами определяют сроки".

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. Континентальная хоккейная лига разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и ФХР свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд. После появления Федотова на льду в первом матче IIHF оштрафовала ФХР на $5,6 тыс.

8 сентября Тардиф сообщил ТАСС, что ситуацию с продолжением наложения санкций должен 10 сентября рассмотреть совет организации. По его словам, совет IIHF обсудит второй и третий случаи нарушения вратарем и клубом трансферного регламента. ФХР передала в IIHF апелляцию ЦСКА на решения о дисквалификации Федотова и запрет на международные трансферы.