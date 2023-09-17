17 сентября, 08:14
Биатлон

Майгуров заявил, что в вопросе допуска российских биатлонистов нет никакого прогресса

IBU ранее заявил, что пока не собирается рассматривать вариант возвращения россиян на свои соревнования даже на предложенных МОК условиях

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Никаких изменений в вопросе допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) нет. Об этом ТАСС заявил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

"[Вопрос допуска] никак не двигается, - сказал Майгуров. - По сравнению с остальными видами спорта практически никак, никаких изменений нет".

"Подготовка [спортсменов] прошла по плану, посмотрим, насколько они будут реализованы. У нас два главных старта - чемпионат России и Спартакиада, у каждого спортсмена свои задачи. Для всех эти соревнования так или иначе являются первыми, все по-разному на них выступают. Это зависит и от летней подготовки, и индивидуальных планов каждого спортсмена", - добавил он.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. IBU после публикации рекомендаций МОК заявил, что пока не собирается рассматривать вариант возвращения российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже на предложенных условиях. 

Теги:
БиатлонМайгуров, Виктор Викторович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация