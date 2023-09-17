17 сентября, 08:16
Летние олимпийские виды спорта

Проблемы с геолокацией помешали Аплачкиной пробежать быстрее 10 км на Московском марафоне

Альберт Стародубцев/ ТАСС
Светлана Аплачкина
© Альберт Стародубцев/ ТАСС

30-летняя спортсменка победила с результатом 32 минуты 26 секунд

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Победительница Московского марафона на дистанции 10 км Светлана Аплачкина была способна показать более высокий результат, если бы во время бега у нее не возникли проблемы с геолокацией. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

30-летняя Аплачкина победила с результатом 32 минуты 26 секунд, рекорд Московского марафона на дистанции 10 км (31.49) был установлен в 2020 году и принадлежит Елене Коробкиной.

"До старта я думала о рекорде Лены Коробкиной, но когда мы побежали, то возникли проблемы с GPS, я не видела у себя больше половины разметок, - сказала Аплачкина. - Да и общее состояние было не самое идеальное. Перенесу решение этой задачи на следующий сезон".

"Я старалась бежать по разметкам, но из десяти разметок увидела, как я говорила, всего три-четыре. Вторая половина далась тяжелее, там мне пришлось считать оставшиеся километры. Большую часть дистанции я бежала за девочками (Анной Тропиной и Анной Викуловой - прим. ТАСС), однажды я попробовала убежать, но безуспешно. Держалась за Аней Викуловой и только на последнем километре начала финишировать", - заключила Аплачкина.

Победителем Московского марафона на дистанции 10 км у мужчин стал Владимир Никитин. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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