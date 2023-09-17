17 сентября, 08:21
Летние олимпийские виды спорта

Участники Московского марафона имеют возможность выполнить олимпийский норматив

Квалификационный норматив в марафоне на Олимпиаду в Париже у мужчин - 2 часа 8 минут 10 секунд, у женщин - 2:26.50

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Участники Московского марафона имеют возможность выполнить олимпийский квалификационный норматив. Об этом ТАСС сообщил директор марафона Дмитрий Тарасов.

"Трасса Московского марафона сертифицирована, этим занимался специальный замерщик, имеющий категорию и возможность готовить трассы уровня чемпионатов Европы и России, - сказал Тарасов. - Следовательно участники Московского марафона имеют возможность выполнить олимпийские нормативы. Другой вопрос, что наших спортсменов пока не допустили до участия в Играх-2024".

Квалификационный норматив в марафоне на Олимпиаду в Париже у мужчин - 2 часа 8 минут 10 секунд, у женщин - 2:26.50. 

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Летние олимпийские виды спорта
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