Участники Московского марафона имеют возможность выполнить олимпийский норматив

Квалификационный норматив в марафоне на Олимпиаду в Париже у мужчин - 2 часа 8 минут 10 секунд, у женщин - 2:26.50

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Участники Московского марафона имеют возможность выполнить олимпийский квалификационный норматив. Об этом ТАСС сообщил директор марафона Дмитрий Тарасов.

"Трасса Московского марафона сертифицирована, этим занимался специальный замерщик, имеющий категорию и возможность готовить трассы уровня чемпионатов Европы и России, - сказал Тарасов. - Следовательно участники Московского марафона имеют возможность выполнить олимпийские нормативы. Другой вопрос, что наших спортсменов пока не допустили до участия в Играх-2024".

Квалификационный норматив в марафоне на Олимпиаду в Париже у мужчин - 2 часа 8 минут 10 секунд, у женщин - 2:26.50.