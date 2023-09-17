В РФС сообщили, что девять арбитров-мужчин из России могут обслуживать игры УЕФА

Отмечается, что назначения на игры зависят только от руководства

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Девять российских арбитров-мужчин имеют категорию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и могут работать на матчах под эгидой организации. Об этом ТАСС сообщил председатель судейского комитета и экспертно судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

"Сейчас есть девять российских арбитров-мужчин с категорией УЕФА, - сказал Каманцев. - Никаких препятствий для назначения наших судей нет, удивляться или нет - зависит от вашей оценки политической ситуации. Эти девять арбитров находятся в списке арбитров Международной федерации футбола (ФИФА), которые утверждаются исполкомом по представлению судейского комитета ежегодно. Судьям присылается форма, они могут участвовать в онлайн-совещаниях и прочее".

"В принципе ничем, кроме отсутствия назначений, ситуация не отличается. Назначения в судейской сфере зависят только от руководства, никем не комментируются, как в России. В России судья не может спросить, получит ли он назначение или нет, это все на усмотрении руководителей. Ты должен хорошо работать и быть готов", - добавил Каманцев.

11 сентября пресс-служба УЕФА сообщила, что российский арбитр Вера Опейкина обслужит матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана. С 3 по 6 сентября российский арбитр Сергей Карасев принял участие в сборе судей УЕФА в швейцарском Сьоне.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.