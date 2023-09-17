17 сентября, 08:28

Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью Добронравова

Поэт-песенник умер на 95-м году жизни

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила соболезнования Александре Пахмутовой в связи со смертью ее мужа поэта-песенника Николая Добронравова. Трагическую новость дочь хоккейного тренера Анатолия Тарасова прокомментировала ТАСС.

Добронравов умер в воскресенье на 95-м году жизни.

"Мы все были с ним знакомы, знакомы с его песнями, - сказала Тарасова. - Выражаю глубокие соболезнования Александре Пахмутовой".

В творческом союзе с супругой поэт создал множество произведений, получивших широкую популярность. Среди них песни о спорте и спортсменах - "Команда молодости нашей", "Трус не играет в хоккей", "Герои спорта", песня церемонии закрытия летней Олимпиады 1980 года "До свидания, Москва!". 

Теги:
Тарасова, Татьяна АнатольевнаДобронравов, Николай НиколаевичХоккей в РоссииУмер Николай Добронравов
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