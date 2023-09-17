Неделин стал победителем Московского марафона

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 14 минут 1 секунду

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Дмитрий Неделин выиграл Московский марафон. Спортсмен преодолел дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 14 минут 1 секунду.

Второе место занял Степан Киселев (2 часа 14 минут 34 секунды). Третьим стал Алексей Трошкин (02:16.13).

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Рекорд соревнований принадлежит Артему Алексееву, в 2016 году пробежавшему дистанцию за 2 часа 13 минут 40 секунд. В прошлом году победу на Московском марафоне одержал Искандер Ядгаров.

Среди женщин победу одержала Луиза Дмитриева (2:30.15), второе место заняла Дина Александрова (2:33.06), третье - Алина Прокопьева (2:34.01). У женщин рекорд соревнований принадлежит Сардане Трофимовой (2:28.02), он был установлен в 2020 году. Лучший результат на прошлогоднем Московском марафоне показала Марина Ковалева.

Московский марафон - крупнейшее беговое событие России. Мероприятие проводится с 2013 года и собирает десятки тысяч участников со всего мира. Маршрут проходит по центральным улицам Москвы. В 2021 году Московский марафон был отменен из-за пандемии коронавируса.