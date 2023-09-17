Третьяк назвал песню на слова Добронравова "Трус не играет в хоккей" гимном всех игроков

Поэт умер в воскресенье в возрасте 94 лет

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поэт Николай Добронравов был своим в мире спорта, а песня "Трус не играет в хоккей", к которой он написал слова, стала гимном отечественных игроков. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России и трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

Добронравов умер в воскресенье на 95-м году жизни.

"Он прожил очень яркую и интересную жизнь, потому что его творчество связывало его с деятелями культуры, искусства, спорта. Он был везде свой, потому что отражал душу тех людей, с кем он дружил, кого знал, и писал потрясающие стихи, на которые потом накладывались песни, - сказал Третьяк. - Песня "Трус не играет в хоккей" стала гимном всех хоккеистов. Я помню, что выходил на площадку под эту музыку в майке сборной и ЦСКА. И всегда эта песня звала к победам".

"Я много раз с ним встречался, был знаком. На Олимпиады он приезжал со своей женой Александрой Пахмутовой, болел за нас на трибунах, давал концерты на Олимпиадах в узком кругу. Он действительно легенда нашей поэзии и друг спорта", - добавил Третьяк.

Песня "Трус не играет в хоккей" была написана Добронравовым и поэтом Сергеем Гребенниковым на музыку Пахмутовой в 1968 году. Строчка, давшая название песне, стала крылатым выражением.