17 сентября, 08:55
Летние олимпийские виды спорта

Чемпион Московского марафона Неделин считает, что старты в России не уступают заграничным

Альберт Стародубцев/ ТАСС
Дмитрий Неделин
© Альберт Стародубцев/ ТАСС

Спортсмен назвал победу в марафоне самым большим достижением в карьере

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российские легкоатлетические старты по уровню не уступают заграничным. Такое мнение ТАСС высказал победитель Московского марафона Дмитрий Неделин.

В воскресенье Неделин стал победителем Московского марафона, преодолев дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 14 минут 1 секунду.

"Я очень рад выиграть юбилейный, десятый Московский марафон, большая работа была проделана, - сказал Неделин. - Я сумел справиться со своими эмоциями, победа в Московском марафоне - самое большое мое достижение. У меня пока нет опыта выступлений за рубежом, но наши старты ничем не хуже заграничных".

"Наш главный соперник - это время, мы постоянно боремся с секундами. А был ли ты на финише вторым или третьим - это уже второстепенно", - добавил собеседник агентства. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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