Чемпионка Московского марафона не могла нормально дышать на трассе из-за сильного насморка

Луиза Дмитриева в воскресенье преодолела дистанцию за 2 часа 30 минут 15 секунд

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Победительница Московского марафона Луиза Дмитриева бежала по трассе, испытывая серьезные проблемы с дыханием. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

32-летняя Дмитриева победила с результатом 2 часа 30 минут 15 секунд. У женщин рекорд соревнований принадлежит Сардане Трофимовой (2:28.02), он был установлен в 2020 году.

"Я очень счастлива победить на юбилейном Московском марафоне, - сказала Дмитриева. - Что касается результата, то я бы назвала его средним, и это связано с состоянием моего здоровья, у меня сильно забита носоглотка, я не могла нормально дышать. Болезнь прицепилась ко мне примерно три недели назад, состояние было как на качелях - то лучше, то хуже. За два дня до старта у меня появился сильный насморк, и было непонятно, как я буду чувствовать себя на трассе и как сложится бег".

"Я не допускала даже мысли, чтобы сойти с дистанции. Если стартую, то обязательно должна добежать до финиша. Не скажу, что победа на Московском марафоне стала самой тяжелой для меня. Личный рекорд на марафоне в Перми дался, пожалуй, куда сложнее", - добавила спортсменка.

У мужчин на дистанции 42,2 км победу одержал Дмитрий Неделин.