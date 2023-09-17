Биатлонистка Нигматуллина рассказала о главной цели в карьере

В воскресенье в составе сборной Тюменской области спортсменка стала третьей в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Двухкратный призер Олимпиад биатлонистка Ульяна Нигматуллина считает участие в Играх одной из главных целей в карьере. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Я думаю, что лично для меня пока уровень Кубков России, чемпионата России - это то, что мне нужно для разгона, и внутренний российский сезон, я думаю не будет потерей какой-то для меня. В дальнейшем надеюсь, конечно, для повышения своих кондиций, возможно, принять участие в соревнованиях более серьезных", - сказала она.

"Да, конечно, после пройденных двух Олимпиад, в принципе [участие в Играх] одной из главных целей у меня это остается", - отметила биатлонистка, отвечая на вопрос о том видит ли она себя на Олимпийских играх 2026 года.

В воскресенье сборная Тюменской области в составе Ксении Шнайдер, Нигматуллиной, Елены Кручинкиной и Виктории Сливко стала третьей в эстафетной гонке на чемпионате России по летнему биатлону.